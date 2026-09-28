Bricoday diventa Fiera Internazionale

La prossima edizione il 22 e 23 settembre 2027 a Fiera Milano Rho

(Teleborsa) - La 18esima edizione di Bricoday, svoltasi il 23 e 24 settembre a Fiera Milano-Rho, ha confermato la centralità dell’evento per i settori del fai-da-te, della casa, del tecnico e del garden. Con risultati in linea con l’edizione record del 2025, che aveva registrato 25.000 metri quadrati di superficie espositiva e 10.000 presenze, Bricoday si prepara ora ad affrontare una nuova fase di sviluppo e apertura internazionale.



In questo quadro si inserisce l’attribuzione ufficiale della qualifica di Fiera Internazionale, un riconoscimento che riflette il crescente livello di attrattività dell’evento sui mercati esteri.



"L’obiettivo era consolidare l’exploit dell’ultima edizione record e possiamo dire di averlo raggiunto. Un ottimo risultato ottenuto in un anno complesso per il settore", affermano gli organizzatori. "Un esito che conferma la solidità del percorso intrapreso e trova ulteriore riscontro nella crescente dimensione internazionale raggiunta da Bricoday".



A confermarlo sono anche i numeri di questa edizione: 460 espositori distribuiti su 25.000 mq di superficie fieristica, con una quota del 20% proveniente dall’estero, in particolare da Francia, Spagna ed Europa dell’Est. Una dimensione internazionale riscontrata anche tra i buyer: l’Europa ha rappresentato la principale area di provenienza, con la presenza di numerosi distributori e insegne dei comparti DIY e casalingo.



Sul fronte espositivo, sono state oltre 100 le aziende alla loro prima partecipazione a Bricoday, un dato che conferma la forte capacità attrattiva dell’evento e ha contribuito a dare vita a un’edizione particolarmente ricca di novità di prodotto, soluzioni espositive e servizi rivolti ai diversi segmenti della distribuzione, dai centri brico ai rivenditori professionali, dai grossisti alle ferramenta, ai negozi di casalinghi, fino alla GDO e ai mercatoni.



Si consolida inoltre la nuova organizzazione dell’esposizione in tre macroaree — Casa, Fai da te/Tecnico e Garden —, pensate per rendere il percorso di visita più chiaro e funzionale. A completare l’offerta, i due saloni tematici Bricoday Digital, dedicato alla digitalizzazione del retail, e Bricoday Luce, focalizzato sul mondo dell’illuminazione. "Da evidenziare l’aumento della superficie media degli stand e l’attenzione sempre maggiore al loro layout da parte degli espositori: un segnale importante per noi", afferma il Direttore di Bricoday Maurizio Casolaro.



Con il claim "Connect. Trade. Grow.", il programma convegnistico ha proposto una lettura articolata dei settori DIY, Home Improvement e Garden: dati, trend, consumi, strategie distributive, casi aziendali e testimonianze di player leader si sono alternati sul palco per un confronto aperto sull’evoluzione del mercato e dei comportamenti d’acquisto, la trasformazione del retail tecnico, il ruolo crescente di dati, AI e strumenti digitali nei processi di vendita e gestione. Con questi risultati, Bricoday si prepara a proseguire il proprio percorso di crescita, rafforzando il ruolo di punto di incontro per l’intera filiera e ampliando ulteriormente la propria dimensione internazionale.



L’appuntamento è ora al 22 e 23 settembre 2027, a Fiera Milano Rho, con l’obiettivo di continuare a mettere in relazione aziende, retailer, distributori e operatori e offrire al mercato un momento qualificato di confronto, aggiornamento e sviluppo del business.

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