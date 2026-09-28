Fincantieri, accordo con PT PAL Indonesia per ammodernamento della nave ex-Giuseppe Garibaldi

(Teleborsa) - Fincantieri , uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, e PT PAL Indonesia, principale società cantieristica statale del Paese, hanno siglato un Memorandum di Intesa (MoU) volto a definire un quadro di cooperazione per il futuro programma di ammodernamento della nave della Marina indonesiana KRI SRIWIJAYA (ex-Giuseppe Garibaldi). Originariamente entrata in servizio come Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi, la nave fu costruita da Fincantieri presso il cantiere di Monfalcone e consegnata alla Marina Militare nel 1985.



In qualità di progettista e costruttore originario dell'unità, Fincantieri metterà a disposizione la sua profonda conoscenza della piattaforma, mentre PT PAL fornirà la propria consolidata esperienza nella cantieristica navale, nell'integrazione dei sistemi e nelle attività di supporto e manutenzione.



Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della relazione tra Fincantieri e l'Indonesia. Negli ultimi anni, tappe fondamentali di questa collaborazione sono state la consegna delle navi PPA - Multipurpose Combat Ship KRI BRAWIJAYA-320 e KRI PRABU SILIWANGI-321, appartenenti a una classe progettata e costruita da Fincantieri per la Marina Militare e oggi tra le piattaforme navali più avanzate in servizio presso le Marine militari asiatiche.



"Questo accordo riflette la solida e costante crescita della relazione tra Italia e Indonesia nei settori navale e della difesa - commenta l'AD Pierroberto Folgiero - Il Sud-Est asiatico rappresenta un mercato chiave per Fincantieri e un'area strategica per la crescita internazionale del Gruppo, con l'Indonesia che occupa un ruolo centrale nelle nostre ambizioni di lungo termine nella regione. Nel corso degli anni, la nostra collaborazione si è ampliata ben oltre la fornitura di piattaforme navali avanzate, aprendo la strada a una partnership industriale più ampia basata su tecnologia, competenze locali e know-how condiviso. L'ex Giuseppe Garibaldi, una nave che ha svolto un ruolo significativo nella storia della Marina Militare, diventa oggi un simbolo concreto di questa nuova fase. Insieme a PT PAL e agli ecosistemi industriali di entrambi i Paesi, puntiamo a costruire una partnership di lungo periodo capace di sostenere la Marina Indonesiana, creare valore per il Paese e rafforzare ulteriormente la relazione strategica tra Italia e Indonesia".

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