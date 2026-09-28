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Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi frenanti, con un ribasso del 2,14%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Knorr-Bremse è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 107,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 104,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 110,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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