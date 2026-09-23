Forte interesse per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Brilla Knorr-Bremse, tra i titoli dell'indice MDAX, che chiude la seduta con un aumento dell'1,51%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Knorr-Bremse disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 107,6 Euro, con stop loss stimato a quota 101,8 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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