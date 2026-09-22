Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Seduta positiva per Knorr-Bremse, che avanza bene del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Knorr-Bremse sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 109,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 106,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 111,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```