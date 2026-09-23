MPS, Giorgetti: "Il Governo non parteciperà al voto in assemblea"

(Teleborsa) - Il governo si asterrà dal votare all'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena in agenda il 29 ottobre, chiamata ad approvare le mosse difensive contro l'offerta di Intesa Sanpaolo . Lo ha confermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai cronisti a Montecitorio: "Noi non partecipiamo".



"Abbiamo detto almeno dieci volte che noi non partecipiamo e seguiremo la decisione del mercato che nella sua suprema capacità di discernere probabilmente premierà la scelta migliore", ha aggiunto il ministro.

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