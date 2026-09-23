MPS, Giorgetti: "Il Governo non parteciperà al voto in assemblea"
(Teleborsa) - Il governo si asterrà dal votare all'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena in agenda il 29 ottobre, chiamata ad approvare le mosse difensive contro l'offerta di Intesa Sanpaolo. Lo ha confermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai cronisti a Montecitorio: "Noi non partecipiamo".
"Abbiamo detto almeno dieci volte che noi non partecipiamo e seguiremo la decisione del mercato che nella sua suprema capacità di discernere probabilmente premierà la scelta migliore", ha aggiunto il ministro.
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