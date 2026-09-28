Nocivelli ABP chiude l’esercizio 25-26 con valore della produzione in crescita del 4,7%

Proposto dividendo di 0,07 euro per azione

(Teleborsa) - Il Valore della Produzione di Nocivelli ABP dell'esercizio al 30 giugno 2026 raggiunge Euro 89,3 milioni, in aumento del 4,7% rispetto a Euro 85,2 milioni al 30 giugno 2025.



Considerando che nel Valore della Produzione al 30 giugno 2026 non sono più incluse le attività di vendita di prodotti petroliferi e comparando tale dato con il medesimo al 30 giugno 2025 debitamente nettato delle medesime attività (Euro 82,0 milioni), la variazione si attesterebbe al 7,2%.



I ricavi delle vendite risultano pari a Euro 81,6 milioni rispetto a Euro 81,5 milioni del precedente esercizio. In particolare si evidenzia una crescita dei ricavi legati alla realizzazione di impianti, pari ad Euro 23,5 milioni circa al 30 giugno 2026 rispetto a 18,9

milioni circa al 30 giugno 2025.



L’EBITDA si attesta a Euro 17,8 milioni (con EBITDA Margin pari al 19,9%), in aumento del +6,2% rispetto a Euro 16,8 milioni al 30 giugno 2025.



L’EBIT raggiunge Euro 15,4 milioni (con EBIT Margin pari al 17,2%), in aumento rispetto all’anno precedente (Euro 14,2 milioni) del +7,9%.



L’Utile Netto ammonta a Euro 12,2 milioni e registra un incremento del +5,6% rispetto al 30 giugno 2025 (Euro 11,5 milioni).



La Posizione Finanziaria Netta rimane stabilmente positiva e pari a Euro 67,3 milioni (Euro 70,8 milioni al 31 dicembre 2025 e Euro 62,4 milioni al 30 giugno 2025), confermando una solidità finanziaria a sostegno della crescita.



Il backlog

Sulla base dei dati disponibili, al 30 giugno 2026, il portafoglio ordini risulta pari a circa Euro 1,9 miliardi, derivante da commesse già contrattualizzate e/o aggiudicate. Il portafoglio è composto principalmente da concessioni pubbliche e contratti pluriennali, consentendo alla Società di poter contare su flussi di ricavi ricorrenti, una solida redditività e una costante generazione di cassa.



Evoluzione prevedibile della gestione

La Società continua a partecipare alle principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alla riqualificazione delle strutture sanitarie e ospedaliere che necessitano di interventi di ammodernamento e di adeguamento ad alcune normative, come quelle

antisismiche e di prevenzione degli incendi.



In riferimento ai contratti finanziati con Fondi del PNRR, si segnala che alcune commesse si sono già concluse, altre sono ancora in fase di esecuzione e termineranno entro i prossimi due esercizi.



L’andamento delle attività industriali, commerciali e dei servizi realizzati procede regolarmente come da previsioni e la Società prevede anche per i prossimi esercizi una positiva redditività aziendale.



Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione, con stacco della cedola previsto per il 09/11/2026, record date al 10/11/2026 e con pagamento il successivo 11/11/2026.



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