Gismondi 1754, valore produzione sale a 6,7 milioni di euro nel primo semestre con diverso mix

(Teleborsa) - Gismondi 1754 , società genovese quotata su Euronext Growth Milan che produce gioielli di altissima gamma, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione di 6,67 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto a 5,77 milioni del corrispondente periodo 2025 (+0,90 milioni). La crescita è accompagnata da una profonda modifica del mix di fatturato. Il canale wholesale passa dal 23% al 59% dei ricavi, confermando il successo della strategia di sviluppo del canale. Il retail scende invece dal 32% al 16%. In valore assoluto, il wholesale si stima pari a circa 3,9 milioni, contro 1,3 milioni del primo semestre 2025, quindi quasi triplicato. Il retail si riduce da circa 1,8 milioni a circa 1,1 milioni. Il wholesale opera strutturalmente con marginalità unitarie inferiori a quelle del retail. Lo spostamento del mix ha quindi determinato un aumento più che proporzionale del costo del venduto (+83%).



Il gross margin è rimasto sostanzialmente stabile in valore assoluto a 4,79 milioni di euro (+1%), ma la sua incidenza sul valore della produzione è scesa dall'82% al 72%. La contrazione della marginalità lorda è stata in larga parte compensata dalla riduzione dei costi per servizi (-3%, pari a 0,10 milioni). L'EBITDA si attesta a 0,68 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2025, con un'incidenza del 10% (12% nel 2025). Il Risultato di esercizio consolidato è pari a 123.273 euro (vs 121.965 euro un anno fa)



L'indebitamento finanziario netto si riduce di 501 mila euro, da 4,5 a 4 milioni di euro (-11%), grazie ai flussi generati dalla gestione operativa.



"I dati del semestre riflettono il forte riposizionamento sul canale wholesale, che compensa la frenata del retail - ha commentato l'AD Massimo Gismondi - Grazie all'efficienza operativa e al rigido controllo dei costi abbiamo protetto la redditività, ponendo basi solide per una crescita più sostenibile".



Gli amministratori ritengono che l'esercizio 2026 possa chiudersi con ricavi in crescita rispetto all'esercizio precedente, e con un margine operativo stabile ed un risultato economico positivo







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