Nocivelli, utile del bilancio al 30 giugno sale a 12,2 milioni di euro. Dividendo di 0,07 euro

(Teleborsa) - Nocivelli ABP , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha chiuso il bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 con un Valore della Produzione pari a 89,3 milioni di euro, in aumento (+4,7%) rispetto a 85,2 milioni al 30 giugno 2025. Considerando che non sono più incluse le attività di vendita di prodotti petroliferi e comparando tale dato con il medesimo al 30 giugno 2025 debitamente nettato delle medesime attività (82 milioni), la variazione si attesterebbe al 7,2% I ricavi delle vendite risultano pari a 81,6 milioni di euro, rispetto a 81,5 milioni del precedente esercizio.



L'EBITDA si attesta a 17,8 milioni di euro (con EBITDA Margin pari al 19,9%), in aumento del 6,2% rispetto a 16,8 milioni al 30 giugno 2025. L'EBIT raggiunge 15,4 milioni di euro (con EBIT Margin pari al 17,2%), in aumento rispetto all'anno precedente (14,2 milioni) del 7,9%. L'Utile Netto ammonta a 12,2 milioni di euro e registra un incremento del 5,6% rispetto al 30 giugno 2025 (11,5 milioni).



La Posizione Finanziaria Netta rimane stabilmente positiva e pari a 67,3 milioni di euro (70,8 milioni al 31 dicembre 2025 e 62,4 milioni al 30 giugno 2025), confermando una solidità finanziaria a sostegno della crescita.



Sulla base dei dati disponibili, al 30 giugno 2026, il portafoglio ordini risulta pari a circa 1,9 miliardi di euro, derivante da commesse già contrattualizzate e/o aggiudicate.



"I risultati dell'esercizio confermano la qualità del lavoro sviluppato negli ultimi anni e la validità di un modello di crescita fondato su competenza industriale, disciplina finanziaria e visione di lungo periodo - ha commentato il presidente Bruno Nocivelli - Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione creando le condizioni per affrontare una nuova fase di sviluppo. L'avanzamento dei grandi progetti già acquisiti e le ulteriori opportunità presenti sul mercato rappresentano importanti elementi di prospettiva per Nocivelli, in particolare nei settori nei quali abbiamo costruito negli anni competenze e un posizionamento distintivo. Continuiamo quindi a guardare al futuro con una prospettiva di lungo periodo, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato e valorizzare le opportunità di crescita che il nostro modello di business ci offre".



Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a 12.196.751,14 euro: quanto a 2.131.500 euro a dividendo, pari a 0,07 euro per azione; quanto a 10.065.251,14 euro. a riserva straordinaria.

Condividi

```