Svas Biosana, ricavi a 69,4 milioni nel semestre: EBITDA a 9,3 milioni

(Teleborsa) - Svas Biosana
, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private ha registrato Ricavi consolidati della gestione caratteristica al 30 giugno 2026 pari a Euro 69,4 milioni
rispetto ad Euro 70,4 milioni al 30 giugno 2025 (-1,4%).
Il Valore della Produzione
consolidato al 30 giugno 2026 è pari ad Euro 72,6 milioni rispetto a Euro 71,9 milioni del 30 giugno 2025 (in crescita dell’1% YoY).
L’EBITDA
(Margine Operativo Lordo
) consolidato al 30 giugno 2026 ammonta ad Euro 9,3 milioni, in leggero aumento rispetto a Euro 9,2 milioni dello stesso periodo 2025 (+1,5%). L’EBITDA margin è pari al 13,4% sui ricavi, in miglioramento rispetto al semestre 2025 (13,0%). L’EBIT
(Risultato Operativo) consolidato al 30 giugno 2026 si attesta ad Euro 6,3 milioni rispetto ad Euro 6,2 milioni al 30 giugno 2025 (+1,0%) con un EBIT margin del 9,0% sui ricavi (8,8% al 30 giugno 2025).L’Utile netto
consolidato è positivo per Euro 3,4 milioni, rispetto a Euro 3,5 milioni del primo semestre 2025.
La Posizione Finanziaria Netta
consolidata al 30 giugno 2026 è cash negative per Euro 38,0 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a Euro 37,4 milioni al 31 dicembre 2025, e in miglioramento rispetto alla posizione cash negative di Euro 43,3 milioni al 30 giugno 2025.
Il Patrimonio Netto
al 30 giugno 2026 è pari ad Euro 69,7 milioni (67,5 milioni al 31 dicembre 2025).Filippo Maraniello
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Svas Biosana: "I risultati del primo semestre confermano la capacità del Gruppo di mantenere un percorso di sviluppo
in un contesto di mercato complesso e caratterizzato da dinamiche non omogenee. A fronte di ricavi sostanzialmente stabili, il Gruppo ha registrato un miglioramento della marginalità operativa, a conferma dell’efficacia del modello industriale. Il contributo delle attività industriali e di trading e la progressiva incidenza dei mercati internazionali continuano a rappresentare componenti rilevanti della strategia di sviluppo del Gruppo. Nel prosieguo dell’esercizio, l’attenzione sarà rivolta alla piena valorizzazione degli investimenti e delle azioni commerciali avviate, avendo una visione sempre attenta al breve periodo ma con obiettivi di lungo termine. In questo quadro, il Gruppo continuerà ad attuare la propria strategia con un approccio orientato alla crescita sostenibile e alla creazione di valore".