Somec, primo semestre sopra le attese: TP ICAP Midcap alza il target price a 26 euro

(Teleborsa) - Somec
chiude il primo semestre
con risultati sopra le attese, grazie a un EBITDA
record di 17,5 milioni di euro (+10,8%), margine al 9,4% e utile netto
a 6,1 milioni. Forte anche la riduzione del debito
, con PFN pre-IFRS 16 a 12,5 milioni, mentre il backlog
raggiunge il record di 956 milioni.
Alla luce dei risultati, TP ICAP Midcap conferma il giudizio "Buy" e alza il target price a 26 dai precedenti 25, indicando un upside del 21%. Confermato inoltre il ritorno al dividendo dal 2027.