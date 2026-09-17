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Somec, primo semestre sopra le attese: TP ICAP Midcap alza il target price a 26 euro

Finanza, Consensus
Somec, primo semestre sopra le attese: TP ICAP Midcap alza il target price a 26 euro
(Teleborsa) - Somec chiude il primo semestre con risultati sopra le attese, grazie a un EBITDA record di 17,5 milioni di euro (+10,8%), margine al 9,4% e utile netto a 6,1 milioni. Forte anche la riduzione del debito, con PFN pre-IFRS 16 a 12,5 milioni, mentre il backlog raggiunge il record di 956 milioni.

Alla luce dei risultati, TP ICAP Midcap conferma il giudizio "Buy" e alza il target price a 26 dai precedenti 25, indicando un upside del 21%. Confermato inoltre il ritorno al dividendo dal 2027.
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