eVISO, utile esercizio 2025-2026 sale a 5,2 milioni di euro. Ricavi +8%

(Teleborsa) - eVISO , società di tecnologia quotata all'EGM che opera nel settore dell'energia, del gas e della frutta, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con ricavi pari a 341 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto a 315,6 milioni dell'esercizio precedente, per effetto principalmente dell'aumento dei volumi nel canale diretto (sia luce sia gas). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ammonta a 10,4 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto a 10,1 milioni dell'esercizio precedente. Il Risultato netto è pari a 5,2 milioni di euro, in aumento rispetto a 5 milioni dell'esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta (cash positive) è pari a 10,4 milioni di euro, rispetto a una PFN (cash positive) pari a 10,2 milioni al 30 giugno 2025



"eVISO ha sia rafforzato i progetti di scala industriale, come la vendita di elettricità tramite rete commerciale diretta e sul canale reseller, sia portato a scala i progetti emergenti a forte crescita, come la vendita di gas tramite la rete commerciale (+47% YoY), la vendita di elettricità (+66%) e gas (204%) sul canale agenzie, la vendita di gas sul canale reseller (+683%) e l'approvvigionamento di energia da impianti rinnovabili (+87%) - ha commentato l'AD Gianfranco Sorasio - Le piattaforme di algo trading proprietarie hanno lavorato oltre 12 TWh di power (+88%) e circa 0,24 TWh di gas (nuova tecnologia). eVISO ha investito oltre 77.000 ore di lavoro nello sviluppo delle proprie infrastrutture digitali dimostrando una capacità di scala unica rispetto a quasi tutti gli operatori del mercato".

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