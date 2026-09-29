Milano 11:27
52.184 +0,82%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:26
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Francoforte 11:27
25.476 +0,40%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,02%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.914,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 13.962,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 14.009,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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