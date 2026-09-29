Borsa Italiana, ripresa trattativa su contratto integrativo. Sindacati: proposte lontane da cambio di passo

(Teleborsa) - Dopo lo sciopero della scorsa primavera e un "faticoso riavvio delle trattative", è "finalmente" ripresa la negoziazione sindacale con Borsa Italiana ( Euronext ) sul tema del Contratto Integrativo Aziendale (CIA), con un primo incontro già avvenuto e altri programmati nelle prossime settimane. Lo scrivono i sindacati Fabi, First Cisl e CGIL Fisac, precisando che quanto finora proposto dall'azienda alle organizzazioni sindacali è "ben lontano dal rappresentare quel cambio di passo che la situazione richiederebbe".



"Al di là degli annunci e delle aspettative create, le proposte avanzate fino a questo momento appaiono come una mera revisione marginale delle posizioni precedenti, senza una reale disponibilità a confrontarsi nel merito delle richieste formulate dalle rappresentanze dei lavoratori - viene aggiunto - Per queste ragioni, il giudizio sullo stato attuale della trattativa resta ampiamente negativo".



"Al di là delle strategie comunicative, ancora una volta si allude a non meglio precisati vincoli esterni che evidentemente fanno riferimento alla rigida politica di contenimento dei costi dettata dalla direzione centrale del Gruppo a Parigi - riferiscono i sindacati - Ancora una volta, però, non si fa riferimento alle straordinarie performance periodicamente annunciate, specialmente nel caso delle aziende italiane, che mostrano incrementi reddituali record ai quali però non fanno riscontro ricadute positive sul piano salariale e contrattuale a vantaggio dei colleghi del nostro Paese.



Secondo i sindacati, ora "spetta all'azienda scegliere se confrontarsi realmente sul merito delle proposte, mettendo sul tavolo risposte coerenti con le condizioni economiche del Gruppo e con il contributo dato dalle persone, oppure se intraprendere, come nella scorsa primavera, la strada della contrapposizione per difendere un'austerità salariale - per molti, ma non per tutti - che veramente non ha ragione di essere". Il CIA è "evidentemente il documento base della contrattazione in azienda: solo una sua chiusura positiva consentirà di poter affrontare in maniera proficua il merito delle questioni su tutti gli altri tavoli di negoziazione aperti - concludono - La disponibilità al confronto da parte sindacale è stata dimostrata concretamente. Ora attendiamo dall'azienda un segnale altrettanto concreto, nella consapevolezza che ulteriori rinvii o tattiche dilatorie non potranno essere accettati".

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