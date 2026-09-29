Banca Finnat avvia il market making sui derivati azionari di Euronext Derivatives Milan

(Teleborsa) - Banca Finnat ha avviato, a partire dal mese di settembre, dell'attività di market making su futures e opzioni su sottostanti italiani, negoziati su Euronext Derivatives Milan, il mercato dei derivati di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext .



La nuova operatività amplia il presidio della Banca nel comparto dei derivati azionari quotati e valorizza competenze specialistiche nella negoziazione, nella formazione dei prezzi e nella gestione dei rischi. In qualità di market maker, Banca Finnat formulerà proposte in acquisto e in vendita sui contratti oggetto dell'attività, secondo le modalità e gli obblighi previsti dal mercato. La nuova attività sarà gestita da Antonio Colavolpe e Alessandro Di Muzio rispettivamente responsabile e vice-responsabile dell'Equity Desk.



"L'avvio del market making sui derivati azionari rappresenta un passo concreto nello sviluppo delle nostre attività sui mercati finanziari - ha commentato l'AD Arturo Nattino - Vogliamo mettere a disposizione del mercato le competenze del nostro team, unendo qualità delle quotazioni e disciplina nella gestione dei rischi. È un'iniziativa con cui puntiamo a costruire una presenza riconoscibile in questo segmento e a contribuire al suo sviluppo".







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