Banca Finnat avvia il market making sui derivati azionari di Euronext Derivatives Milan
(Teleborsa) - Banca Finnat ha avviato, a partire dal mese di settembre, dell'attività di market making su futures e opzioni su sottostanti italiani, negoziati su Euronext Derivatives Milan, il mercato dei derivati di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext.
La nuova operatività amplia il presidio della Banca nel comparto dei derivati azionari quotati e valorizza competenze specialistiche nella negoziazione, nella formazione dei prezzi e nella gestione dei rischi. In qualità di market maker, Banca Finnat formulerà proposte in acquisto e in vendita sui contratti oggetto dell'attività, secondo le modalità e gli obblighi previsti dal mercato. La nuova attività sarà gestita da Antonio Colavolpe e Alessandro Di Muzio rispettivamente responsabile e vice-responsabile dell'Equity Desk.
"L'avvio del market making sui derivati azionari rappresenta un passo concreto nello sviluppo delle nostre attività sui mercati finanziari - ha commentato l'AD Arturo Nattino - Vogliamo mettere a disposizione del mercato le competenze del nostro team, unendo qualità delle quotazioni e disciplina nella gestione dei rischi. È un'iniziativa con cui puntiamo a costruire una presenza riconoscibile in questo segmento e a contribuire al suo sviluppo".
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