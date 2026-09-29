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Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,67%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.823,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,67%)
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,67% a quota 3.823,62 in apertura.
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