Milano 14:11
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Dow Jones 17-set
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Londra 14:11
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Quadro rialzista per Union Pacific

Finanza
Quadro rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Apprezzabile rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, in guadagno dello 0,56% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 282,5 USD, Union Pacific è molto appetibile con stop loss impostato a quota 150,9 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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