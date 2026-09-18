Quadro rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Apprezzabile rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, in guadagno dello 0,56% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 282,5 USD, Union Pacific è molto appetibile con stop loss impostato a quota 150,9 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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