TAP Air Portugal, ricavi e passeggeri in crescita nel semestre ma su risultato pesa costo carburante

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 TAP Air Portugal ha registrato ricavi operativi pari a 2,04 miliardi di euro, in crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’aumento della capacità, al miglioramento dei ricavi unitari e alla forte domanda sull’intero network.



La compagnia aerea ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri, il 4,2% in più rispetto al primo semestre del 2025, operando 57.500 voli. Il traffico, misurato in RPK, è aumentato del 5,9%, superando la crescita della capacità (+1,7%). Di conseguenza, il load factor è migliorato di 3,4 punti percentuali, raggiungendo l’85,4%



I ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti sono aumentati del 4,4%, attestandosi a 1,83 miliardi di euro, grazie alla forte domanda nei mercati strategici di TAP, in particolare in Sud America e in Europa.



L’andamento dei risultati è stato tuttavia condizionato dal forte aumento dei costi del carburante, cresciuti del 18,7% nel semestre. In questo contesto, l’EBITDA ricorrente si è attestato a 181,9 milioni, mentre l’EBIT ricorrente è risultato negativo per 83,7 milioni. Il risultato netto del periodo è stato negativo per 99,2 milioni di euro.



Alla fine di giugno, la compagnia aerea disponeva di disponibilità liquide e mezzi equivalenti pari a 1,22 miliardi, rafforzando così la propria liquidità e flessibilità finanziaria.



Il semestre è stato inoltre caratterizzato dal completamento del Piano di Ristrutturazione e dal lancio del nuovo Piano Strategico 2026–2035, che guiderà lo sviluppo della Compagnia nel prossimo decennio. Il piano punta sulla crescita delle rotte di lungo raggio, sulla differenziazione del prodotto, sull’espansione delle fonti di ricavi ancillari e sulla trasformazione digitale, sostenuta dal Programma Horizon.



Nel secondo trimestre del 2026, TAP ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri, il 2,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mantenendo ricavi operativi sostanzialmente stabili a 1,13 miliardi. Il forte aumento dei prezzi del carburante per aviazione ha avuto un impatto significativo sui costi operativi e ha inciso sui risultati trimestrali, nonostante la tenuta della domanda, il miglioramento del load factor e i progressi sul fronte operativo.

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