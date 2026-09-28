CDP, risorse mobilitate a oltre 20 miliardi nel primo semestre, quasi raddoppiate nel post covid

Accelera sul Piano Strategico, risorse già sopra il 60% del target triennale

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 le risorse mobilitate da Cassa Depositi e Prestiti a favore del Sistema Paese hanno raggiunto 20,1 miliardi di euro, registrando una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2025 e quasi raddoppiando i volumi del primo semestre 2021, quando le risorse mobilitate si erano attestate a 11,6 miliardi di euro. Un risultato che conferma il rafforzamento del ruolo svolto dal Gruppo nel sostegno all'economia nazionale nel periodo successivo alla pandemia.



A diciotto mesi dall'avvio del Piano Strategico 2025-2027, i risultati raggiunti superano già le attese iniziali. È stato infatti conseguito oltre il 60% dell'obiettivo triennale relativo alle risorse impegnate, mentre l'effetto leva sugli investimenti sostenuti ha raggiunto quota 2,5, ben al di sopra del target di Piano pari a 2,1.



Nel corso del periodo, CDP ha consolidato il proprio ruolo nell'attuazione delle principali politiche di sviluppo del Paese, contribuendo in maniera significativa all'esecuzione del PNRR e all'implementazione degli strumenti InvestEU. Parallelamente, il Gruppo ha ampliato la propria offerta alle imprese, estendendo i servizi anche alle realtà con fatturato compreso tra 25 e 50 milioni di euro e rendendo pienamente operativo il canale di finanziamento diretto alle PMI. A questo si affiancano il lancio di nuovi strumenti finanziari e l'avvio di operazioni ad alto impatto economico e sociale.



È stato inoltre rafforzato il supporto alle Pubbliche Amministrazioni, con l'ampliamento dei servizi dedicati e iniziative specifiche come il bando per gli studentati, oltre a una maggiore attenzione allo sviluppo delle infrastrutture strategiche. Sul territorio, CDP ha potenziato la propria presenza attraverso una rete sempre più capillare, attivando cinque Hub macroregionali e aprendo, negli ultimi cinque anni, sette sedi in Italia e tre all'estero.



La dimensione internazionale delle attività ha continuato a crescere grazie all'espansione dei programmi di cooperazione allo sviluppo, delle iniziative europee e delle collaborazioni con partner globali. Allo stesso tempo, il Gruppo ha confermato il proprio impegno nella finanza sostenibile con nuove emissioni Green e Social Bond, portando a dodici il numero complessivo delle emissioni ESG realizzate.



Sul fronte dell'efficienza operativa, infine, CDP evidenzia un cost/income ratio pari al 6%, un livello che si colloca tra i migliori nel confronto con le principali istituzioni omologhe europee.

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