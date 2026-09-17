CDP: dal CdA via libera a operazioni per oltre 1,6 miliardi di euro

Approvate iniziative a sostegno dei piani di sviluppo di piccole, medie e grandi imprese italiane e per agevolare la realizzazione di infrastrutture chiave per il Paese

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni e iniziative per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro a sostegno del tessuto produttivo italiano e delle infrastrutture strategiche.



Inoltre, il CdA ha approvato l'adeguamento formale dello Statuto di CDP a recenti aggiornamenti normativi apportati al Codice civile.



Interventi a favore di aziende e opere strategiche



Il Consiglio ha destinato nuove risorse per facilitare l’accesso al credito delle imprese, venendo incontro alle esigenze di liquidità di PMI e Mid-Cap italiane, in complementarità con il sistema finanziario. Le delibere risultano coerenti con le linee guida del Piano Strategico 2025-2027 di CDP che mirano a sostenere in via indiretta i piani di crescita delle filiere produttive, con un’attenzione specifica alle realtà più piccole.



Sono stati inoltre approvati nuovi investimenti a favore dell’ecosistema delle imprese italiane capaci di generare impatti positivi a livello sociale e ambientale. A ciò si aggiungono ulteriori interventi di operatività diretta a vantaggio delle aziende di maggiori dimensioni.



Nel corso della seduta sono state anche approvate iniziative a supporto di opere infrastrutturali di interesse generale.





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