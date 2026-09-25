Ubaldi Costruzioni, Banca Akros avvia copertura con Buy: player diversificato con margini elevati

(Teleborsa) - Banca Akros ha avviato la copertura su Ubaldi Costruzioni , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, con un target price di 8,50 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 55%.



Ubaldi Costruzioni opera in qualità di general contractor e tramite raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in funzione delle dimensioni, dei requisiti di qualificazione e delle capacità richieste dalla gara d'appalto. Il modello operativo è incentrato sul controllo interno delle fasi a maggior valore aggiunto del ciclo di progetto: selezione delle gare, preparazione dell'offerta, revisione ingegneristica, pianificazione del progetto, coordinamento degli approvvigionamenti e direzione dei lavori in cantiere. L'azienda opera nei diversi segmenti infrastrutturali con un posizionamento specifico (ad es. interventi antisismici, opere marittime e fluviali, consolidamento di pareti rocciose).



La società punta ad accelerare la crescita attraverso acquisizioni mirate, ampliando al contempo le proprie competenze e rafforzando la posizione di mercato. L'azienda mira a ottenere livelli di certificazione SOA superiori e a consolidare la propria base patrimoniale per poter partecipare ad appalti pubblici di maggiori dimensioni e valore. Per sostenere tale crescita e incrementare la redditività, l'azienda rafforzerà la propria organizzazione attraverso: l'assunzione di professionisti specializzati, l'internalizzazione di alcune attività precedentemente esternalizzate e l'acquisizione di maggiori capacità di approvvigionamento.



Nel primo semestre del 2026, Ubaldi ha registrato un portafoglio ordini (backlog) di 208 milioni di euro, in gran parte finanziato da fondi pubblici (82% direttamente e 15% indirettamente). Tale backlog è pari a circa 4-5 volte il Valore della Produzione (VoP) previsto per il 2025, garantendo un'eccellente visibilità. Inoltre, il backlog non include ulteriori lavori legati al PNRR, essendo stata completata l'intera pipeline di progetti a esso connessi. Ubaldi dispone di una pipeline commerciale di circa 272 milioni di euro; tale importo include offerte già presentate per un valore di 234 milioni di euro.



Nel periodo 2020-2025, il VoP è passato da 12 a 45 milioni di euro e il margine EBITDA è salito dall'11% al 19%. Dopo una fase di sostanziale stabilità dei ricavi fino al 2022, la crescita ha subito un'accelerazione, trainata inizialmente dai progetti legati al "Superbonus 110%" e successivamente da opere pubbliche e interventi finanziati dal PNRR. Dato il modello "asset-light" dell'azienda, il miglioramento della marginalità appare riconducibile principalmente a un mix di progetti più favorevole. I risultati reddituali più solidi e la struttura favorevole del capitale circolante netto hanno contribuito a generare una posizione di cassa netta di 8,3 milioni di euro nel 2025.



Banca Akros prevede un tasso di crescita composto annuo (CAGR) di ricavi ed EPS nella fascia bassa a doppia cifra (LDD) fino al 2028. Si aspetta che la crescita futura sia trainata principalmente dall'esecuzione dell'attuale portafoglio ordini e dalla conversione della pipeline.

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