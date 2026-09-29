Forte interesse per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , tra i componenti del FTSE MIB , che archivia la sessione in utile dell'1,25% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Banca Mediolanum presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 23,57 Euro, con stop loss individuato in area 22,21 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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