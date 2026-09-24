Francia, fiducia consumatori settembre stabile a 86 punti

(Teleborsa) - Resta stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 86 punti in linea con il mese precedente. Il dato - al di sotto della sua media di lungo periodo (100 tra il gennaio 1987 e il dicembre 2025) - è migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo a 85 punti.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora a -26 punti (era -27 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi scende a -14 punti da -13.

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