Nabla ammessa su EGM: debutterà lunedì 21 settembre

(Teleborsa) - Nabla
, brand italiano indipendente e digital-native, specializzato nel make-up e posizionato nel segmento Entry Prestige, annuncia
l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan come primo consumer brand indipendente del settore make-up a quotarsi sul mercato azionario italiano. Il brand si presenta al mercato con un posizionamento distintivo, sostenuto da una community fidelizzata di oltre un milione di follower e da un modello omnicanale asset-light e altamente scalabile, capace di coniugare crescita a doppia cifra e
solida redditività.
Nell’esercizio 2025 la Società ha registrato ricavi pari a € 14,4 milioni (+14,7% rispetto all’esercizio precedente), con un solido EBITDA margin adjusted del 13,0%.
Il collocamento
ha registrato una domanda di primario standing, distinguendosi per la partecipazione di qualificati partner industriali e operatori del settore che hanno assorbito circa il 25% dell'offerta. A conferma di un solido impegno di lungo periodo, tali investitori faranno il loro ingresso nel Consiglio di Amministrazione. Questa strategica adesione testimonia il forte apprezzamento del mercato per il
potenziale del modello di business di Nabla, portando a chiudere con pieno successo la raccolta
per circa € 5,5 milioni al prezzo di € 3,00 per azione.Cristiano De Simone, CEO di Nabla
, ha dichiarato: “Abbiamo costruito un brand con un’identità forte e un legame diretto con la nostra community. Con la quotazione vogliamo accelerare l’espansione internazionale
, sviluppare ulteriormente i canali digitali e ampliare l’offerta a nuove categorie di prodotto. Il successo del collocamento ci dà nuovo slancio per portare la nostra visione del make-up a un pubblico sempre più ampio, preservando la creatività, l’innovazione e i valori che ci distinguono. Siamo orgogliosi di compiere questo passo con NABLA, primo brand consumer di make-up ad approdare sul mercato azionario italiano. Entriamo sul mercato dei capitali in un momento di grande dinamismo per la cosmetica italiana, una delle espressioni più riconosciute del Made in Italy nel mondo. NABLA porta in Borsa il valore del brand, del design e soprattutto del rapporto diretto che abbiamo costruito negli anni con i nostri consumatori. Ringrazio tutte le persone di NABLA, gli investitori e gli advisor che ci hanno accompagnato in questo percorso”.
Borsa Italiana ha rilasciato in data odierna il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (ISIN: IT0005730384) e dei “Warrant Nabla 2026-2030” (ISIN: IT0005730244) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nel dettaglio, il collocamento ha avuto ad oggetto n. 1.594.500 azioni di nuova emissione oltre a n. 239.250 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione over-allotment concessa dall'azionista Genesis S.r.l a Giotto Cellino SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.
L’Offerta ha registrato una solida domanda sia da parte di primari investitori qualificati, sia da parte del pubblico indistinto tramite il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana. In particolare, la tranche rivolta al pubblico indistinto ha visto un’allocazione di n. 190.800 azioni pari a € 0,6 milioni, a fronte di una richiesta per n. 382.950 azioni pari a oltre € 1,1 milioni. Directa SIM S.p.A. ha agito in qualità di sub-collocatore e Assigned Broker.
Ad esito del collocamento, ed al netto della greenshoe, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di Nabla sarà composto da n. 6.594.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. La capitalizzazione della Società prevista per il primo giorno di negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa € 19,8 milioni, con un flottante pari al 24,2% (pari al 26,8% assumendo
l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
L’operazione prevede anche l’emissione di n. 866.750 Warrant denominati “Warrant Nabla 2026-2030” da assegnare gratuitamente come segue: (i) n. 183.375 Warrant alla data di inizio delle negoziazioni, nel rapporto di 1 Warrant ogni 10 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta Globale (incluse quindi quelle in "sovra-allocazione"), (ii) le Azioni incorporano il diritto a ricevere ulteriori massimi n. 683.375 Warrant in favore di tutti coloro che risulteranno azionisti della Società ad una data da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con Borsa Italiana, e comunque a cadere entro il 31 dicembre 2027 nel rapporto di 1 Warrant per ogni 10 Azioni detenute. Per i dettagli sui prezzi e le finestre di esercizio dei Warrant si rimanda al relativo Regolamento Warrant.L’inizio delle negoziazioni
è previsto per il giorno 21 settembre 2026.
Alle azioni della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005730384, con ticker NABLA. Ai warrant della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005730244, con ticker WNABLA.
Nel processo di quotazione Nabla è stata assistita da Giotto Cellino SIM in qualità di Global Coordinator e Euronext Growth Advisor, da Herbert Smith Freehills Kramer Studio Legale in qualità di Consulente Legale dell’operazione, da BDO Audit Services S.r.l. in qualità di Società di Revisione, da RSM Studio Tax Legal & Advisory in qualità di Consulente Fiscale, EpyonVivida S.r.l. in qualità di Financial Advisor e per la Circolettatura dei dati extra contabili, KT&Partners S.r.l. in qualità di Equity Research Provider e da CDR Communication come Advisor in materia di Investor Relations e Media Relations.