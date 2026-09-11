USA, Università di Michigan: fiducia consumatori attesa in calo a settembre

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani a settembre. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 47,8 punti rispetto ai 51,7 punti del mese di ottobre e ai 51 attesi dagli analisti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 50,9 punti da 51,1 (attese per 51,3 punti), mentre l'indice sulle attese è calato a 45,8 punti dai 51,5 precedenti (attese a 50,5 punti).

Condividi

```