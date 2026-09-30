Eventi e scadenze del 30 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 30/09/2026

Appuntamenti:

Festival dell’Acqua - Roma, Palazzo della Cancelleria e Centro Congressi "La Nuvola" - 9ª edizione dell'appuntamento dedicato al servizio idrico integrato, promosso da Utilitalia, in collaborazione con Acea e in contemporanea con il Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti nazionali e internazionali, chiamati a discutere le principali sfide del settore idrico, tra i quali, il presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti, la commissaria europea per l'Ambiente e la resilienza idrica Jessika Roswall, il DG dell'ISPRA Fabrizio Penna, il ministro Lollobrigida e Raffaele Fitto (da lunedì 28/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Italian Energy Summit 2026 - Dallo shock energetico al nuovo equilibrio globale - La 26ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, i ministri Foti e Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, gli AD di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Ansaldo Energia, l'AD e DG di Terna e molti altri nomi di spicco (da martedì 29/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Banca d'Italia - Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

European MidCap Event 2026 - Four Seasons Hotel George V - Evento di CF&B Communication con Integrae Sim, che si terrà a Parigi, dedicato all'incontro tra società quotate e investitori istituzionali internazionali, con incontri one-to-one e sessioni di confronto con i management (da mercoledì 30/09/2026 a giovedì 01/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

09:30 - "Building a Water Smart Economyin the Euro-Mediterranean Area. The Role of Business" - Roma, La Nuvola - Evento di UN Global Compact Network Italia nell'ambito dell'Euro-Mediterranean Water Forum. Saranno presentati i risultati dell'indagine sulla Water Smart Economy, realizzata in partnership con The European House - Ambrosetti, e si terrà un confronto internazionale sulle strategie delle imprese dell'Area Euro-Mediterranea per una gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica. Tra gli interventi, Filippo Bettini, Presidente UN Global Compact Network Italia

09:30 - BIP - "Le Pubbliche Amministrazioni tra sovranità europea e AI" - Roma, Auditorium dell'Ara Pacis - Evento promosso da BIP dedicato alle sfide della PA nella fase successiva al PNRR, con focus su investimenti, sovranità dei dati, trasformazione digitale e applicazioni dell'intelligenza artificiale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee. Tra gli interventi, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, e il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e Commissario europeo per la politica regionale di coesione, Raffaele Fitto, con una testimonianza video

10:00 - Conferenza stampa congiunta tra CEO di Bancomat e dei circuiti di pagamento europei - Conferenza stampa online sul progetto di interoperabilità dei pagamenti in Europa per la presentazione di una nuova tappa strategica verso la realizzazione di una vera Unione Europea dei pagamenti. I CEO di cinque soluzioni di pagamento (Bizum, EPI Company, SIBS, Vipps MobilePay e Bancomat) illustreranno importanti sviluppi dell'iniziativa per accelerare i pagamenti transfrontalieri in Europa. Per Bancomat interverrà l'AD e DG, Fabrizio Burlando

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 2026

11:00 - Presentazione "Giornate FAI d’Autunno – Ottobre del FAI" - Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Presentazione delle Giornate FAI d'Autunno 2026. Intervengono, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Marco Magnifico (Presidente FAI), Davide Usai (DG, FAI), Alfonso Dolce (AD, Dolce&Gabbana) (contributo video), Philippe-Henri Burlisson (AD e DG, Groupama Assicurazioni) e Davide Celin (AD, Nims)

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Milano - Cerimonia in occasione del 120° anniversario di fondazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizioni Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

15:00 - Conferenza di apertura - "Milano Digital Week" - Milano, Smart City Lab - Alla conferenza di apertura interverranno, tra gli altri, Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Pietro Cerretani (CEO, TIG Events – The Innovation Group), e Layla Pavone (Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale, Comune di Milano)

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Spazio Vittoria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum Largo Consumo nella sessione "Il Sistema Paese e la Filiera del Largo Consumo"

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

AATech - Appuntamento: Conference Call di AATech, durante la quale il management presenterà i Key financials H1 2026, l'andamento delle principali linee di business e i più recenti aggiornamenti strategici della Società - ore 18.00

Alia Mentis - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

BF - CDA: Relazione Semestrale

Casta Diva Group - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Class Editori - CDA: Relazione Semestrale

CleanBnB - CDA: Relazione Semestrale

Comtel - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Conagra Brands - Risultati di periodo

Doxee - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

Ecosuntek - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Emma Villas - CDA: Relazione Semestrale

Finanza.tech - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile

Franchetti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Gentili Mosconi - CDA: Relazione Semestrale

ITway - CDA: Relazione Semestrale

KME Group - CDA: Relazione Semestrale

Leone Film Group - CDA: Relazione Semestrale

Lucisano Media Group - CDA: Relazione Semestrale

Micron Technology - Risultati di periodo

Mondo TV - CDA: Relazione Semestrale

Officina Stellare - CDA: Relazione Semestrale

Olidata - CDA: Esame della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

OPS eCom - CDA: Bilancio

OPS Retail - Assemblea: Nomina e definizione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, inclusa la nomina dei rispettivi Presidenti e la determinazione della durata del mandato del CdA - prima convocazione

Portobello - CDA: Relazione Semestrale

Renovalo - CDA: Relazione Semestrale

Reway Group - CDA: Relazione Semestrale

Soges Group - CDA: Relazione Semestrale

Solid World Group - CDA: Relazione Semestrale

Tenax International - CDA: Relazione Semestrale

The Italian Sea Group - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria per nomina collegio sindacale

Vantea Smart - CDA: Relazione Semestrale

Xenia - Assemblea: Assemblea straordinaria





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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