Fincantieri, ok da CdA alla fusione per incorporazione di Bacini di Palermo

(Teleborsa) - Il CdA di Fincantieri ha approvato la fusione per incorporazione di Bacini di Palermo, società il cui capitale è interamente posseduto da Fincantieri stessa. La fusione (già resa nota al mercato a luglio 2026) è stata approvata dal CdA della società incorporata il 29 settembre 2026. Decorsi i termini di legge si procederà alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto - ai fini contabili e fiscali - con decorrenza dal 1° gennaio 2026.



La fusione si inserisce nel più ampio contesto del processo di semplificazione della struttura organizzativa del gruppo Fincantieri finalizzato a razionalizzare ed efficientare la catena di governance, la gestione operativa e i processi decisionali, assicurando una migliore integrazione delle attività operative e dei processi amministrativi, nonché una riduzione dei costi.

Condividi

```