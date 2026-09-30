Francia, prezzi alla produzione di agosto +1,2% su mese e +6% annuo

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), nel mese di agosto 2026, su base mensile, i prezzi alla produzione nell'industria hanno continuato ad aumentare (+1,2% rispetto a luglio). I prezzi hanno subito un leggero rallentamento per i prodotti venduti sul mercato francese (+1,0% dopo il +1,3% di luglio), mentre sono aumentati per quelli destinati ai mercati esteri (+1,8% dopo il +1,2% di luglio).



Su base annua, i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno registrato anch'essi un'accelerazione (+6,0% ad agosto dopo il +4,3% di luglio).



Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione sono rimasti stabili per un mese (come a luglio) e hanno continuato ad aumentare su base annua (+2,7% dopo il +2,6%).

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