Regno Unito, inflazione agosto accelera al 3,1% come atteso

Prezzi alla produzione crescono del 3,7% oltre le attese

(Teleborsa) - Risulta in accelerazione ed in linea con le attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di agosto 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,5% su base mensile, in linea con il consensus, dopo il +0,3% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,1%, come atteso, in accelerazione rispetto al 2,9% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,3% su base mensile, come atteso, dopo il +0,2% di luglio. La variazione tendenziale si attesta al 2,6%, in luibea con il consensus e con il precedente.



Mostrano una tendenza al rialzo anche i prezzi alla produzione. Sempre ad agosto, i prezzi alla produzione hanno registrato un aumento dello 0,7% su base mensile, superando il +0,5% del consensus ed il +0,4% del mese precedente. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +3,7%, rispetto al +3,3% stimato e del mese precedente.



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,3% su mese (+0,5% il mese precedente), mentre è salito del 2,7% su base annuale (come il mese precedente).



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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