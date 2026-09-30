Francoforte: scambi al rialzo per BMW
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di auto di Monaco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della casa d'auto bavarese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,98 Euro con area di resistenza individuata a quota 56,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 53,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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