Francoforte: mette il turbo Evotec

(Teleborsa) - Brilla la società di ricerca e sviluppo farmaceutico , che passa di mano con un aumento del 5,36%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evotec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo del fornitore di servizi di scoperta di farmaci resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,155 Euro. Supporto visto a quota 3,025. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,285.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```