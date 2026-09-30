SG Company, ricavi semestrali in crescita del 44% e utile più che quadruplicato

(Teleborsa) - SG Company , società quotata su Euronext Growth Milan che investe in società del settore Entertainment & Communication, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 43,7% a 33,9 milioni di euro, un EBITDA salito del 36,9% a 2,7 milioni e un utile netto più che quadruplicato a 0,5 milioni. Al risultato hanno contribuito importanti commesse straordinarie, come le Olimpiadi Milano-Cortina e l'ottantesimo anniversario della Vespa, oltre al consolidamento delle società acquisite nel semestre, Waymedia, In Action ed Eurotarget Group.



I risultati



I ricavi si sono attestati a 33,9 milioni di euro, rispetto ai 23,6 milioni del primo semestre 2025. L'aumento dei volumi ha portato il primo margine a 11,4 milioni (+36,4%) e il secondo margine a 6,6 milioni (+35,2%), con un'incidenza del personale diretto sul fatturato sostanzialmente stabile.



L'EBITDA è pari a 2,7 milioni di euro, contro i 2 milioni dell'anno precedente, grazie all'ottimizzazione dei costi e dei servizi comuni e all'efficientamento dei processi di integrazione. L'EBIT è quasi raddoppiato (+93,5%) a 1,4 milioni (vs 0,7 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 0,5 milioni (vs 0,12 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 5,4 milioni di euro, rispetto ai 6,8 milioni di fine 2025 e ai 9,7 milioni del 30 giugno 2025, grazie alla generazione di cassa operativa e alla liquidità apportata dalle società acquisite.



Il commento del CFO



"Il primo semestre 2026 evidenzia una crescita particolarmente significativa dei principali indicatori economici del Gruppo, con ricavi in aumento del 43,7%, EBITDA in crescita del 36,9% e utile netto più che quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - ha dichiarato Francesco Merone, CFO di SG Company - La PFN, oggi pari a 5,4 milioni, è scesa da 6,8 milioni (-20,8%) in sei mesi e da 9,7 milioni (-44,3%) rispetto allo stesso periodo del 2025. Pur in assenza di una marcata stagionalità del business, la storica maggiore concentrazione delle attività nel primo semestre è stata ulteriormente accentuata nel 2026 dalla realizzazione di importanti commesse straordinarie, come le olimpiadi Milano/Cortina e l'ottantesimo anniversario di Vespa, ed eventi, contribuendo ai risultati del periodo. L'espansione dei volumi, unita al progressivo miglioramento dell'efficienza operativa e all'integrazione delle società acquisite, ha consentito di rafforzare ulteriormente marginalità, struttura patrimoniale e posizione finanziaria. Questi risultati confermano la validità del nostro modello di crescita che ci consente di generare valore in modo costante, sostenibile e duraturo".



L'outlook



Secondo la società, la redditività operativa del semestre è in linea con gli obiettivi del budget 2026 e del Piano Industriale 2026-2030, che punta a ricavi per 150 milioni di euro e un EBITDA di 12,75 milioni al 2030, con un rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA pari a 1. Le acquisizioni concluse nel primo semestre apporteranno ulteriore redditività, sinergie interne e una maggiore diversificazione delle linee di business, con effetti positivi sui risultati già a partire dal bilancio 2026.

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