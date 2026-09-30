Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , con una variazione percentuale del 2,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Utilities rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di United Utilities mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,49 sterline. Rischio di discesa fino a 14,26 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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