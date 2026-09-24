EssilorLuxottica-Meta lanciano nuova generazione Ray-Ban Meta e ampliano gamma occhiali IA

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Meta Platforms hanno presentato al Meta Connect la nuova generazione di AI glasses, ampliando ulteriormente il portafoglio di prodotti innovativi lanciati finora con nuovi modelli e funzionalità. Tra questi, una nuova linea di occhiali audio e la terza generazione di Ray-Ban Meta, oltre a un’ulteriore espansione in nuove aree geografiche degli AI glasses già disponibili sul mercato. Le due aziende hanno inoltre annunciato l’arrivo sugli AI glasses di Muse, il nuovo agente AI sviluppato da Meta.



Tra le novità ci sono i Ray-Ban Meta Audio (una nuova linea di AI glasses senza fotocamera), la nuova generazione di Ray-Ban Meta (gli AI glasses più venduti al mondo, che ora vantano una maggiore autonomia della batteria e un pulsante personalizzabile che consente di accedere ancora più facilmente a Meta AI), due nuovi modelli, Capri e Nova, pensati per offrire una scelta ancora più ampia in termini di stile e vestibilità.



Muse, il nuovo agente personale di AI, sarà inizialmente disponibile sugli AI glasses negli Stati Uniti, e permetterà agli utenti di svolgere numerose attività a mani libere. Anche l’esperienza di acquisizione dei contenuti si evolve grazie alle nuove funzionalità Dynamic Photo e Landscape Crop Mode, a cui si aggiunge la tecnologia Dolby Atmos. Entro la fine dell’anno sarà introdotta inoltre, inizialmente negli Stati Uniti, una funzionalità software autorizzata dall’FDA destinata agli adulti con perdite uditive lievi o moderate, disponibile per l’acquisto singolo o con formula in abbonamento.



"Dal lancio di Ray-Ban Stories, cinque anni fa, allo sviluppo di un portafoglio di AI glasses sempre più ampio, in grado di offrire ai consumatori una scelta senza precedenti in termini di marchi, fasce di prezzo e funzionalità tecnologiche, siamo orgogliosi di aver creato per primi questa nuova categoria di prodotto - ha commentato Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica - Con innovazioni come Ray-Ban Meta Audio, frutto di anni di ricerca e sviluppo, e continuando ad ampliare le possibilità offerte da un paio di occhiali, saremo sempre più in grado di anticipare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori".



"Gli AI glasses devono riflettere lo stile di ogni persona, garantendo al tempo stesso comfort e un design capace di valorizzare ogni volto - ha detto Mark Zuckerberg, CEO di Meta - Meta e EssilorLuxottica stanno lavorando affinché ciascuno possa trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, e i prodotti annunciati oggi ampliano ulteriormente le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori".

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