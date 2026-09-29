Erfo, ricavi +2% ed Ebitda adjusted +3% nel primo semestre

PFN adjusted cash positive per 1,2 milioni

(Teleborsa) - I Ricavi del Gruppo Laboratorio Farmaceutico Erfo al 30 giugno 2026 sono pari a 5,3 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto ai 5,2 milioni di euro del primo semestre 2025.



Lo sviluppo di Medical Division, Erfo France e della rete Diètnatural - spiega una nota - ha più che compensato il minor contributo di Fit and Go (circa 1,1 milioni di euro, rispetto a 1,7 milioni di euro nel 1H 2025), riconducibile al confronto con un primo semestre 2025 caratterizzato da un numero particolarmente elevato di nuove aperture. Parallelamente, cresce la componente ricorrente delle royalties della rete Fit and Go.



L’EBITDA Adjusted si attesta a 1,3 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto a 1,2 milioni di euro del primo semestre 2025, con un EBITDA margin adjusted pari al 24%, in linea con il periodo precedente. L’adjustment, pari a circa 38 mila euro, è riconducibile a costi non ricorrenti relativi al personale e allo start-up di un nuovo centro diretto; l’EBITDA reported è pari a 1,2 milioni di euro, in linea con il 1H 2025.



L’EBIT si attesta a 0,8 milioni di euro (+4% YoY), beneficiando anche di minori ammortamenti e svalutazioni. L’Utile Netto consolidato è pari a 0,5 milioni di euro (456 mila euro), sostanzialmente in linea con il primo semestre 2025 (468 mila euro), principalmente per effetto di minori proventi finanziari; l’utile di pertinenza del Gruppo è pari a 323 mila euro.



La Posizione Finanziaria Netta Adjusted è cash positive per 1,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 0,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il totale indebitamento finanziario, prima delle rettifiche per titoli, azioni proprie e crediti finanziari non correnti, si riduce a 94 mila euro (329 mila euro al 31 dicembre 2025).



L'outlook

Il Gruppo proseguirà il proprio impegno per ridisegnare un nuovo paradigma del benessere, facendo leva sulla capillare presenza geografica dei brand di proprietà. Nel breve-medio periodo la strategia sarà focalizzata sulle seguenti direttrici: Espansione della rete in Italia e all’estero; Erfo France come piattaforma di sviluppo internazionale; Integrazione tra nutrizione e fitness; Rafforzamento della Medical Division.



Le dichiarazioni del presidente e AD Alessandro Cutè

"Il primo semestre 2026 segna la piena operatività del modello multi-brand del Gruppo: Diètnatural, BodySano e Fit and Go operano sempre più come un unico ecosistema, condividendo strutture, competenze e opportunità di sviluppo. La Francia è l’esempio

concreto del valore di questa integrazione: Fit and Go ha aperto i primi centri avvalendosi della struttura commerciale già sviluppata per Diètnatural e BodySano, ottimizzando tempi e costi di ingresso nel mercato".



"Con 280 punti vendita in Europa, proseguiamo verso una sempre maggiore integrazione dell’offerta, con l’ambizione di trasformare ogni punto vendita in un hub del benessere, in cui nutrizione, fitness e salute contribuiscano a un unico percorso di prevenzione. Per realizzare questa visione, nel secondo semestre sono in corso progetti digitali volti a rendere l’esperienza nei nostri centri sempre più interattiva e a valorizzare ulteriormente l’offerta".



"I risultati confermano la solidità del percorso: la marginalità si mantiene a livelli elevati e la cassa netta raggiunge 1,2 milioni di euro, rafforzando la capacità di finanziare la crescita con risorse proprie."

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