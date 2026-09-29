Otofarma, semestre con ricavi in crescita dell'8% ma in perdita per gli investimenti

(Teleborsa) - Otofarma , gruppo attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchi acustici e nei servizi di teleaudiologia, quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita dell'8% a 8,7 milioni di euro, un EBITDA adjusted che resta positivo ma in calo rispetto all'anno precedente, mentre il risultato netto è negativo per 0,52 milioni, per effetto dei significativi investimenti a supporto della crescita. Nel semestre il gruppo ha venduto 6.172 apparecchi acustici (+4%) e ha ampliato la rete a 4.689 farmacie affiliate e 311 punti vendita di ottica.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 8,7 milioni di euro, rispetto agli 8 milioni del primo semestre 2025 su base pro-forma, sostenuti dall'aumento dei volumi e dal miglioramento del mix di prodotto, nonostante una temporanea riduzione delle vendite nel canale ASL. Il valore della produzione è pari a 9,6 milioni (vs 8,5 milioni).



L'EBITDA adjusted è positivo per 0,69 milioni di euro, contro 0,83 milioni, con un margine del 7,1%, a causa dell'aumento dei costi per servizi e per il personale legati al rafforzamento della struttura commerciale e distributiva. L'EBIT adjusted è negativo per 0,04 milioni, rispetto a un dato positivo di 0,58 milioni, anche per la svalutazione residua dell'avviamento di una controllata. Il risultato netto si è attestato a -0,52 milioni, rispetto a -0,2 milioni del primo semestre 2025.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 5 milioni di euro, rispetto ai 7,1 milioni di fine 2025. La riduzione riflette principalmente gli investimenti del periodo, tra cui circa 1,7 milioni per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile a Milano.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 conferma la capacità di Otofarma di continuare a crescere in termini di ricavi e volumi, con 6.172 apparecchi acustici venduti e un progressivo miglioramento del mix verso prodotti a maggiore valore aggiunto - ha commentato Gennaro Bartolomucci, Presidente e Amministratore Delegato - Abbiamo continuato a investire con decisione nel rafforzamento della rete commerciale e distributiva, ampliando la presenza nei canali farmacia e ottica e sviluppando ulteriormente i servizi di Teleaudiologia e Telemedicina. Sono investimenti che incidono sulla marginalità nel breve periodo, ma che riteniamo fondamentali per costruire una piattaforma più ampia, capillare e scalabile. Nel secondo semestre resteremo concentrati sull'incremento della produttività della rete, sulla crescita delle farmacie attive, sullo sviluppo del canale ottico e sull'aumento dei volumi. La nostra priorità sarà valorizzare gli investimenti realizzati, mantenendo al contempo una forte attenzione alla disciplina dei costi e alla progressiva normalizzazione della redditività".



L'outlook



Nella seconda parte dell'anno il gruppo punta a valorizzare gli investimenti realizzati, concentrandosi sull'aumento della produttività della rete commerciale, sulla crescita delle farmacie attive, sullo sviluppo del canale ottico e sull'incremento dei volumi con un mix più orientato ai prodotti a maggior valore aggiunto. L'obiettivo è la progressiva monetizzazione degli investimenti, il miglioramento dell'efficienza operativa e la normalizzazione della marginalità, mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria. Le priorità strategiche saranno delineate nel nuovo business plan, di prossima presentazione al CdA e successivamente alla comunità finanziaria.

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