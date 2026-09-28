Metriks AI, valore della produzione balza a 6,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Metriks AI , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha comunicato che il Valore della Produzione consolidato si attesta a 6,08 milioni di euro nel primo semestre 2026, in crescita del 57% rispetto al primo semestre 2025. I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni raggiungono 5,63 milioni di euro, in aumento del 53%



L'EBITDA si attesta a 1,63 milioni di euro, in crescita del 66,1%, con un EBITDA margin in miglioramento dal 25,3% al 26,8%, in un contesto caratterizzato dall'ampliamento del perimetro di consolidamento, dal progressivo processo di integrazione delle società acquisite e relative economie di scala, con conseguente maggiore efficienza operativa complessiva. Dopo ammortamenti per complessivi 594 mila euro (292 mila nel primo semestre 2025), l'EBIT raggiunge 1,03 milioni di euro, in crescita del 50,1%. L'EBIT margin si attesta al 17%, in flessione rispetto al 17,8% del primo semestre 2025, per effetto del maggior peso degli ammortamenti connessi alle immobilizzazioni immateriali iscritte in sede di consolidamento delle società acquisite. Il Risultato Netto di periodo si attesta a 574 mila euro, in crescita del 54,7% rispetto a 371 mila, con un Risultato Netto margin pari al 9,4% (9,6% nel primo semestre 2025). Il Risultato di Gruppo è pari a 470 mila euro (359 mila nel primo semestre 2025), mentre la quota di risultato attribuibile a terzi ammonta a 104 mila.



Al 30 giugno 2026 l'Indebitamento Finanziario Netto è negativo e pari a -1,02 milioni di euro, corrispondente a una posizione di cassa netta positiva (cash positive), in miglioramento rispetto a -155 mila al 31 dicembre 2025.



"Il primo semestre 2026 ha rappresentato per il Gruppo la prima fase di consolidamento e di piena valorizzazione del percorso di crescita avviato nel 2025 con l'IPO: abbiamo trasformato l'ampliamento del perimetro in risultati economici concreti e in una struttura patrimoniale e finanziaria sempre più solida, integrando progressivamente le realtà acquisite e facendo evolvere Metriks Suite nel ruolo di orchestration layer del nostro ecosistema - ha commentato l'AD Tiziano Cetarini - Con orgoglio segnalo che il nostro team, tra dipendenti e collaboratori, è cresciuto da 60 persone al 30 giugno 2025 a 95 al 30 giugno 2026 e, di questi, in coerenza con i nostri valori ESG, oltre il 50% sono divenuti soci di Metriks attraverso il nostro sistema incentivante di stock grant".



"In espansione anche la nostra customer base, che è passata da circa 700 a 1.700 aziende clienti: un portafoglio estremamente frazionato su tutto il territorio nazionale, grazie al quale Metriks si colloca tra i principali player italiani dell'Intelligenza Artificiale agentica applicata all'impresa con focus su PMI e professionisti - ha aggiunto - Guardiamo al secondo semestre con fiducia e con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita sia per linee organiche sia attraverso operazioni di M&A bolt-on, continuando a lavorare sul rafforzamento della marginalità e sulla generazione di cassa attraverso sinergie operative e lo sviluppo di prodotti e servizi proprietari erogati con un approccio Service as a Software, accompagnato da una progressiva crescita dei ricavi ricorrenti (Annual Recurring Revenue - ARR)".

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