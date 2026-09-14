El.En., Intermonte alza target price con slancio del Medical e rimodulazione del portafoglio

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 19,1 euro
per azione (dai precedenti 16,5 euro) il target price
su El.En.
, azienda leader nel mercato dei laser quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti continuano a considerare El.En. una delle realtà di maggior pregio nel segmento delle mid-cap italiane
. I solidi risultati del secondo trimestre
hanno confermato la forza della divisione Medical, con ricavi in ??accelerazione (+11,4% su base annua) ed un EBIT nettamente superiore alle attese, grazie a un mix di prodotto favorevole e a una forte leva operativa. Parallelamente, la cessione annunciata dell'80% della divisione Industrial Cutting a TRUMPF rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione strategica del gruppo. A operazione conclusa, viene stimato che circa il 90% dei ricavi del gruppo sarà generato dalla divisione Medical, mentre la restante esposizione al settore industriale sarà costituita principalmente dall'attività di Marking, caratterizzata da margini più elevati.
"Riteniamo che il conseguente miglioramento in termini di crescita, redditività e qualità del business dovrebbe favorire un ulteriore re-rating del titolo
- si legge nella ricerca - l'operazione di cessione, inoltre, rafforzerà la struttura patrimoniale del gruppo, già solida".