PLC, ricavi semestrali quasi raddoppiati e utile a 7,1 milioni. Confermata la guidance

(Teleborsa) - PLC , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella realizzazione e nei servizi per le infrastrutture elettriche e gli impianti da fonti rinnovabili, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi quasi raddoppiati a 61,7 milioni di euro, un EBITDA salito a 11,5 milioni dai 4,8 milioni di un anno prima e un risultato complessivo positivo per 7,1 milioni (vs 2,6 milioni). Il CdA ha confermato la guidance 2026, mentre è in corso fino al 16 ottobre l'OPA obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power, che ha rilevato la partecipazione di controllo della società.



I risultati



I ricavi totali si sono attestati a 61,7 milioni di euro, rispetto ai 32,3 milioni del primo semestre 2025. Il segmento Ingegneria & Costruzione ha generato ricavi per 39,3 milioni (12,7 milioni) e il segmento Servizi per 22,4 milioni (19,5 milioni). La società sottolinea che il confronto risente di un effetto di phasing nel riconoscimento dei ricavi delle attività EPC e di revamping: nel 2025 erano concentrate nel secondo semestre, mentre per il 2026 è atteso un andamento opposto.



L'EBITDA è pari a 11,5 milioni di euro, contro i 4,8 milioni dell'anno precedente, con un margine salito a circa il 19% dal 15%. Il segmento Ingegneria & Costruzione ha contribuito con 9,1 milioni, con un margine del 23%, mentre i Servizi hanno registrato un EBITDA di 5,9 milioni, con un margine del 26%, grazie alla performance di PLC Service che ha compensato il risultato inferiore alle attese di PLC Service Wind. Il risultato complessivo del periodo è positivo per 7,1 milioni.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 26,2 milioni di euro, in lieve miglioramento rispetto ai 25,5 milioni di fine 2025, nonostante la distribuzione a maggio di dividendi per circa 2,9 milioni.



L'outlook



Alla luce dei risultati del semestre e dell'evoluzione positiva del mercato, il CdA ha confermato gli obiettivi per il 2026, che prevedono ricavi tra 105 e 115 milioni di euro e un EBITDA tra 14 e 16 milioni. Al 30 giugno il backlog ammontava a circa 135 milioni, da realizzare in gran parte tra la seconda metà del 2026 e il 2027, affiancato da una pipeline commerciale di circa 90 milioni che include anche progetti BESS. Nel terzo trimestre il gruppo ha inoltre acquisito nuove commesse per circa 20 milioni, mentre a settembre è stato firmato l'accordo per la cessione di Cinigiano Energia per circa 0,75 milioni, con closing atteso entro fine anno.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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