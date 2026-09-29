Bellini Nautica, ricavi quasi raddoppiati a 23,7 milioni e utile in forte crescita nel semestre

(Teleborsa) - Bellini Nautica , gruppo attivo nella nautica di lusso con la produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht e nel trading di barche nuove, usate e Vintage Riva, quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi delle vendite in crescita del 95,3% a 23,7 milioni di euro, un EBITDA adjusted salito del 75,1% a 2,4 milioni e un utile netto di 0,55 milioni, rispetto agli 0,12 milioni dello stesso periodo del 2025. Al 29 settembre il backlog di gruppo si attesta a 18 milioni di euro, comprendendo contratti per imbarcazioni nuove (incluse quelle a marchio proprio), usate e Vintage Riva non ancora consegnate.



I risultati



I ricavi delle vendite sono pari a 23,7 milioni di euro, rispetto ai 12,1 milioni del primo semestre 2025. La crescita è riconducibile per circa 5 milioni alla linea Bellini Yacht, passata da 3,2 a 8,2 milioni, e per la parte restante allo sviluppo delle altre società del gruppo. Il valore della produzione è salito dell'87,2% a 23,7 milioni.



L'EBITDA si è attestato a 2 milioni di euro, in aumento del 46,4% rispetto agli 1,4 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso dal 10,8% all'8,5% per la maggiore incidenza dei costi delle materie prime legata al mix di vendite e per componenti non ricorrenti per 0,39 milioni. Al netto di queste, l'EBITDA adjusted è pari a 2,4 milioni, con un margine del 10,1%. L'EBIT è salito a 1 milione (0,33 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 0,55 milioni, di cui 0,38 milioni di pertinenza del gruppo.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 6,45 milioni di euro, rispetto ai 5,21 milioni di fine 2025, per effetto dei nuovi finanziamenti a medio-lungo termine a supporto degli investimenti in stampi, attrezzature e nuovi modelli. Su base adjusted, al netto dei crediti tributari in corso di cessione, l'indebitamento scende a 4,6 milioni, rispetto ai 5,2 milioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 è il risultato di impegno, energia, squadra e metodo - ha commentato Battista Bellini, Amministratore Delegato di Bellini Nautica - I ricavi sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2025, trainati da tutte le linee di business, tra cui Bellini Yacht, che si conferma il motore della crescita e la cui gamma Astor sta progressivamente spostando il mix verso unità di maggiori dimensioni e a più alto valore unitario. Al Cannes Yachting Festival abbiamo presentato la lineup più ampia nella storia del Gruppo e, con Eternal 36, abbiamo formalizzato l'ingresso nel segmento dei superyacht in acciaio. Le operazioni sul capitale perfezionate dopo la chiusura del semestre rafforzano la struttura patrimoniale e ci dotano delle risorse necessarie per finanziare il capitale circolante connesso all'accelerazione del portafoglio ordini e completare gli investimenti previsti dal Piano Industriale. La nostra strategia resta chiara: crescita selettiva, non volumetrica. Le priorità dei prossimi semestri sono l'esecuzione disciplinata del backlog, il miglioramento progressivo della marginalità operativa e la generazione di cassa".



L'outlook



Il gruppo punta alla riduzione dei costi fissi, al miglioramento del margine di contribuzione dei servizi e all'ottimizzazione del processo produttivo. I risultati del semestre risultano coerenti, sul piano reddituale, con il Piano Industriale 2024-2027, che prevede per fine 2026 un valore della produzione tra 40,9 e 47,1 milioni di euro e un EBITDA tra 5 e 6,7 milioni, mentre l'indebitamento è superiore alle stime del piano. Per questo il CdA si riserva di aggiornare le previsioni non appena disponibili. La posizione finanziaria è stata inoltre rafforzata dall'aumento di capitale da 2,3 milioni deliberato a luglio.

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