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Mare Group, Alantra conferma "buy" dopo i risultati del semestre

Ricavi raddoppiati, crescita organica del 16,6% e margine EBITDA adjusted al 20,9%

Finanza, Consensus
Mare Group, Alantra conferma "buy" dopo i risultati del semestre
(Teleborsa) - Alantra considera positivi i risultati del primo semestre 2026 di Mare Group, con ricavi pari a 47,8 milioni di euro, più che raddoppiati, e una crescita organica del 16,6%. L’EBITDA adjusted ha raggiunto 10 milioni di euro, con un margine del 20,9%, in aumento di 370 punti base. L’area Aerospace & Defence ha raggiunto il 34% dei ricavi, contro meno del 20% nel primo semestre 2025.

Prospettive per il secondo semestre
Secondo Alantra, il secondo semestre resta costruttivo grazie agli ordini acquisiti per 103,6 milioni di euro, alla pipeline da 124 milioni e alla stagionalità favorevole. Gli investimenti effettuati nel primo semestre per aumentare la capacità produttiva e di testing dovrebbero sostenere la crescita dei volumi. Il possibile completamento dell’aumento di capitale riservato da 10 milioni di euro e la prevista cessione di Workgroup potrebbero inoltre contribuire a ridurre la pressione sulla leva finanziaria.

Raccomandazione confermata
Alantra mantiene la raccomandazione "buy", mentre il target price è posto sotto revisione. Le stime FY26 restano pari a 99,4 milioni di euro di ricavi e 22,8 milioni di EBITDA adjusted, in linea con la guidance della società. L’integrazione di GMSPAZIO e CTMAVIO dovrebbe inoltre rafforzare ulteriormente il peso dell’Aerospace & Defence nel mix di business.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
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