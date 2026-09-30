Alia Mentis, ricavi semestrali in crescita del 12,4%. Ammortamenti e svalutazioni pesano sull'utile

(Teleborsa) - Alia Mentis , società deep-tech quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo e nell'industrializzazione di tecnologie proprietarie per materiali compositi avanzati, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 12,4% a 7,1 milioni di euro e un EBITDA salito del 14,4% a 3,7 milioni. In calo invece EBIT e utile netto, sceso a 1,1 milioni, per effetto dei maggiori ammortamenti legati agli investimenti del 2025. La società ha confermato l'obiettivo annunciato in sede di IPO, che prevede per l'intero 2026 una crescita dei ricavi di circa il 37%.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 7,1 milioni di euro, rispetto ai 6,4 milioni del primo semestre 2025. La piattaforma Koridion è cresciuta del 29,6% a circa 6 milioni, pari all'84,3% del totale, più che compensando il calo del 34,6% di Xelion, scesa a 1,1 milioni per la diversa tempistica dei programmi dei principali clienti, concentrati sul lancio di nuove linee di prodotto.



L'EBITDA è pari a 3,7 milioni di euro, contro i 3,3 milioni dell'anno precedente, con un margine del 49,3% (vs 51,5%). L'EBIT è sceso del 18,8% a 2 milioni (vs 2,4 milioni), a causa del raddoppio di ammortamenti e svalutazioni a 1,8 milioni, mentre il risultato netto si è attestato a 1,1 milioni, in calo del 28% rispetto agli 1,5 milioni del primo semestre 2025.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 7,7 milioni di euro, rispetto a un indebitamento di 17,2 milioni a fine 2025, grazie alle risorse raccolte con la quotazione. Il dato non include i circa 3,2 milioni derivanti dall'esercizio dell'opzione greenshoe, regolato a luglio.



Il commento del CEO



"Il primo semestre del 2026 registra una crescita dei ricavi e dell'EBITDA e rappresenta, per Alia Mentis, il primo appuntamento con la comunità finanziaria dopo la quotazione dello scorso 29 giugno - ha commentato Giuseppe Paronetto, Presidente e Amministratore Delegato di Alia Mentis - Per la natura del nostro business e la tempistica di sviluppo dei progetti, il secondo semestre assume infatti un peso particolarmente significativo nella formazione dei risultati annuali. Stiamo già affrontando questa fase con un'organizzazione orientata allo scale-up del business, rafforzando la nostra capacità di gestire contemporaneamente un numero crescente di progetti e collaborazioni, sia sul mercato italiano sia a livello internazionale. Le attività già avviate, insieme alle nuove opportunità in corso di sviluppo, ci consentono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno. Continuiamo quindi a investire sulla crescita con una prospettiva di lungo periodo, con l'obiettivo di consolidare il nostro ruolo di partner tecnologico per i principali player dei settori in cui operiamo e di portare le nostre tecnologie proprietarie verso un numero sempre più ampio di applicazioni, clienti e mercati".



L'outlook



Per le caratteristiche del modello di business, la società prevede che il secondo semestre abbia un peso particolarmente rilevante sui risultati annuali, con un contributo favorevole alla marginalità dall'evoluzione del mix tra prodotti, servizi e licenze. Alia Mentis si dice fiduciosa di raggiungere l'obiettivo di crescita dei ricavi di circa il 37% nel 2026, pur con una diversa composizione rispetto alle attese iniziali: è previsto un contributo maggiore di Koridion e più contenuto di Xelion. Proseguiranno inoltre il rafforzamento dell'organizzazione e gli investimenti nello sviluppo e nell'industrializzazione delle tecnologie proprietarie.

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