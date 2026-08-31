Bakkafrost, delude la performance operativa a causa della Scozia

(Teleborsa) - La società nordeuropea Bakkafrost , attiva nell'allevamento e nella pesca dei salmoni, ha annunciato risultati trimestrali deludenti e scivola alla Borsa di Oslo del 7,8% a 459 corone norvegesi.



L'azienda ittica delle Isole Faroe ha chiuso il secondo trimestre con ricavi per 1,826 miliardi di corone danesi, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente, mentre l'EBIT operativo è più che quadruplicato a 273 milioni di corone rispetto ai 65 milioni DKK dell'anno prima, risultando però del 35% inferiore alle aspettative (421 milioni DKK).



La società ha attribuito la bassa performance operativa alle difficoltà in Scozia, dove un minor pescato e problematiche di carattere biologico hanno generato una perdita operativa.



A livello geografico, infatti, Bakkafrost ha generato nelle Isole Faroe ricavi pari a 1,613 miliardi DKK (da 1,144 miliardi precedenti) ed un EBIT operativo pari a 411 milioni di DKK (raddoppiato da 211 milioni), mentre in Scozia ha riportato ricavi pari a 213 milioni di DKK (in calo da 431 milioni) ed un EBIT operativo negativo pari a -139 milioni di DKK (da -146 milioni).



Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è migliorato significativamente, raggiungendo i 273 milioni di corone danesi.

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