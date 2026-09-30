TraWell, ricavi semestrali in calo del 10% e perdita di 0,6 milioni. Concessioni ai massimi storici

(Teleborsa) - TraWell Co , società quotata su Euronext Growth Milan e leader globale nei servizi di protezione e deposito bagagli negli aeroporti, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in calo del 10% a 12 milioni di euro, un EBITDA sceso del 15% a 3 milioni e un risultato netto negativo per 0,6 milioni, rispetto all'utile di 0,5 milioni dello stesso periodo del 2025. Sui conti hanno pesato il conflitto in Iran e le tensioni in Medio Oriente, che hanno penalizzato gli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, oltre al calo del traffico verso Cuba a Miami. Nel semestre il gruppo ha invece rafforzato il portafoglio concessioni, la cui durata media ponderata ha superato i cinque anni, un massimo storico.



I risultati



I ricavi si sono attestati a 12 milioni di euro, rispetto ai 13,3 milioni del primo semestre 2025. L'Europa ha rappresentato il 59% del totale, con 6,9 milioni, l'America il 34%, con 4,05 milioni, penalizzata dallo scalo di Miami, anche per il deprezzamento del dollaro, e l'Asia il 7%, con 0,83 milioni. Particolarmente positive le performance degli aeroporti di Lisbona e Lima.



L'EBITDA è pari a 3 milioni di euro, contro i 3,5 milioni dell'anno precedente, con un margine del 25%, grazie anche a una riduzione dei costi operativi complessivi dell'8%. L'EBIT è sceso a 0,4 milioni (vs 1,4 milioni), per il calo dei ricavi e l'aumento degli ammortamenti dei diritti d'uso, saliti a 2,2 milioni da 1,8 milioni, mentre il risultato netto è negativo per 0,6 milioni, anche per oneri finanziari netti saliti a 0,8 milioni (vs 0,6 milioni).



La posizione finanziaria netta è pari a un indebitamento di 6,9 milioni di euro, in aumento di 0,9 milioni rispetto ai 6 milioni di fine 2025, per la minore generazione di cassa legata al calo dei ricavi, in assenza di nuovo indebitamento.



Il commento del CEO



"Nel primo semestre 2026 il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio portafoglio concessioni, raggiungendo livelli massimi storici di durata e visibilità - ha dichiarato Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di TraWell Co - I rinnovi conseguiti nei principali aeroporti internazionali, come in Portogallo e a Miami, pongono le basi per una progressiva crescita del contributo degli scali strategici nella seconda parte dell'anno. Nel contesto macroeconomico attuale, il rafforzamento delle concessioni e il crescente contributo di Madrid-Barajas, con l'avvio del deposito bagagli, ci consentono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno".



L'outlook



Nel secondo semestre è atteso un maggiore contributo di Madrid-Barajas, dove il servizio di deposito bagagli è partito a fine luglio, in anticipo rispetto ai tempi previsti dal Piano Industriale 2025-2029, che lo prevedevano per gennaio 2027. I rinnovi conseguiti, tra cui Bologna, Portogallo, Miami e Fiumicino, e quello in corso di formalizzazione per Milano Malpensa e Linate fino al 2031, rafforzano la visibilità sui risultati futuri. Il contesto geopolitico resta incerto e continua a incidere sulla propensione al viaggio. Il gruppo segnala che i fattori esogeni hanno interessato, in misura minore, anche la prima parte del secondo semestre e confida che le iniziative in corso, insieme ai contributi di Bologna e Madrid non previsti dal Piano, possano contenere lo scostamento rispetto agli obiettivi dell'esercizio.

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