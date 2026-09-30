Itway, ricavi semestrali in calo e perdita di 0,5 milioni per slittamento degli ordini in Turchia

(Teleborsa) - Itway , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni per cybersecurity, intelligenza artificiale, cloud computing e big data, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in calo a 28,6 milioni di euro, dai 36,2 milioni dello stesso periodo del 2025, un EBITDA sceso a 0,26 milioni e un risultato netto negativo per 0,5 milioni. Sui conti ha pesato soprattutto il rinvio al secondo semestre di importanti ordini della controllata turca, per circa 7,5 milioni. Positivo invece l'andamento degli ordini nella business unit Data Science (+18,5%) e dei ricavi caratteristici nelle aree Cybersecurity e Cyber Safety (+5%).



I risultati



I ricavi si sono attestati a 28,6 milioni di euro, rispetto ai 36,2 milioni del primo semestre 2025. Il calo di circa 7,6 milioni del settore Cyber Security Products è riconducibile quasi interamente alla Turchia, dove nel 2025 erano stati chiusi tre importanti deal straordinari senza equivalenti nel 2026, in un mercato che ha mostrato un generale rallentamento della domanda. La controllata greca ha registrato ricavi sostanzialmente stabili, mentre Itway International, distributore di Zimbra, è cresciuta del 10% a 1,13 milioni.



L'EBITDA è pari a 0,26 milioni di euro, contro gli 1,26 milioni dell'anno precedente, con un impatto stimato del minor fatturato turco di circa 0,94 milioni. L'EBIT è negativo per 0,3 milioni (vs +0,7 milioni), mentre il risultato netto si attesta a -0,5 milioni, rispetto all'utile di 50 mila euro del primo semestre 2025.



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 4,4 milioni di euro, rispetto ai 4,6 milioni di fine 2025.



L'outlook



Nei prossimi mesi il gruppo proseguirà lo sviluppo nei mercati di cybersecurity, data science e cyber safety, con il rafforzamento della struttura tecnico-commerciale. In Turchia è atteso un recupero nel secondo semestre, in particolare nell'ultimo trimestre, quando nel settore si concentra in media il 40% del fatturato annuo, con l'obiettivo di centrare il budget 2026, mentre la Grecia è in linea con le previsioni. La business unit Cyber Safety, dedicata al prodotto ICOY, ha già superato nel semestre il fatturato dell'intero 2025, e 4Science punta alla chiusura di dossier strategici per oltre 1,5 milioni e allo sviluppo del mercato statunitense. Resta come principale fattore di rischio il possibile deterioramento della situazione in Medio Oriente.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

Condividi

```