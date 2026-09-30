Trump valuta blocco export gasolio. Prezzo balza del 5%

Il Presidente starebbe valutando una interruzione totale o parziale dell'export per calmierare i prezzi e assecondare la politica alle prese con la campagna elettorale

(Teleborsa) - Donald Trump avrebbe tenuto riunioni d'emergenza con i suoi consiglieri economici per valutare la possibilità di imporre un divieto all'export di gasolio ed altre misure per arginare la crisi dei carburanti, che sta mettendo in pericolo la campagna elettorale repubblicana alle elezioni midterm. E' quanto riferito da una fonte vicina alla vicenda al Financial Times, secondo cui i collaboratori di Trump avrebbero prospettato varie opzioni.



Trump starebbe ora "valutando tutte le opzioni sul tavolo" per calmierare i prezzi del carburante ed al momento non avrebbe ancora preso una decisione definitiva al riguardo. Il leader statunitense sarebbe stretto in un braccio di ferro fra lobby: da un lato, la politica e il sostegno alle associazioni di agricoltori ed industria, che chiedono prezzi più bassi; dall'altro, le compagnie petrolifere e della raffinazione, che non appaiono per nulla disposte a rinunciare ai lauti profitti garantiti dall'export di gasolio ad alto prezzo.



I Repubblicani degli Stati agricoli, guidati dal senatore dell'Iowa Chuck Grassley, avrebbero già fatto pressioni sull'amministrazione per calmierare i prezzi, temendo una debacle elettorale.



Frattanto, la Casa Bianca avrebbe già preso contatti con i principali alleati europei, in particolare il Regno Unito, per avvertirli della possibilità di interruzioni delle forniture e per sollecitarli ad utilizzare le proprie riserve di gasolio. Fra le varie opzioni sarebbe al vaglio anche la richiesta alla Cina di aumentare la produzione nelle sue raffinerie.



Della possibilità di uno stop all'export di gasolio si parla già da qualche giorno e, nel fine settimana, il Presidente aveva confermato a Fox News che stava valutando "molto seriamente" un intervento in tal senso. All'inizio di questo mese, il tycoon si era detto favorevole al blocco dell'export di gasolio ed aveva affermato che una decisione in tal senso sarebbe stata presa rapidamente "in un modo o nell'altro".



Il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright, di recente, aveva parlato di "restrizioni" all'export, piuttosto che di un blocco totale, mentre il quotidiano Politico la scorsa settimana aveva ipotizzato un divieto temporaneo di 90 giorni.



Frattanto, il prezzo dell'Heating Oil si è nuovamente impennato, con il future in consegna novembre c he ha raggiunto i 4,7323 dollari al gallone negli scambi del Nymex, in rialzo del 5,2%. Segue a ruota il future sul Gas Oil quotato all'IPE di Londra che avanza del 5% a 1.472,13 dollari la tonnellata metrica. In tensione anche il prezzo della benzina, con il future di novembre che scambia al Nymex in rialzo del 2,3% a 3,2052 dollari al gallone.





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