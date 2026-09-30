Usa: aziende di AI sotto pressione per sicurezza dei prodotti, la FTC si muove

Le indagini coinvolgono anche OpenAI e Anthropic

(Teleborsa) - I principali sviluppatori di intelligenza artificiale recentemente hanno reso noti diversi incidenti in cui i loro modelli hanno violato sistemi di terze parti, alimentando preoccupazioni circa i rischi crescenti legati a questa tecnologia. Le aziende sono quindi sottoposte a pressioni sempre più forti affinché esercitino un maggiore controllo sui propri sistemi.



Alla luce di incidenti di sicurezza informatica di alto profilo, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha intenzione di esaminare le attività di OpenAI, Anthropic e altre aziende di AI in merito alla sicurezza dei loro prodotti. L'agenzia si starebbe quindi preparando a inviare alle aziende richieste formali di informazioni nell'ambito di un'indagine volta a verificare se tali imprese stiano rispettando le leggi a tutela dei consumatori. Lo riferisce una fonte informata sui fatti che ha aggiunto che è probabile che le richieste vengano inviate nelle prossime settimane.



A luglio, uno dei sistemi di IA "agentica" di OpenAI ha violato i sistemi di Hugging Face. Nel frattempo, nelle ultime settimane, l'azienda ha informato governi e università che i loro siti web erano stati visitati dai suoi modelli durante la fase di addestramento. L'anno scorso, la FTC ha richiesto informazioni a Google ( Alphabet ), OpenAI, Meta Platforms e altri produttori di chatbot basati su IA in merito all'impatto delle loro tecnologie sui minori.

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