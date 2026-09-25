Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso perlopiù in lieve ribasso giovedì, in una seduta in cui il sell-off globale delle obbligazioni ha spinto i rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine ai massimi pluriennali - con il Treasury a 30 anni che nel corso della seduta ha toccato i massimi dal 2004 - e mentre gli investitori attendevano dettagli dai colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il rialzo del petrolio è stato frenato dopo che alcune notizie hanno indicato che gli Stati Uniti e l’Iran starebbero esplorando un accordo graduale per riaprire lo Stretto di Hormuz.



Tra gli indici principali, il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,31%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.704 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,03%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,1%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,92%), sanitario (+0,65%) e energia (+0,43%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,02%), materiali (-1,01%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,97%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+2,03%), Visa (+1,75%), Alphabet (+1,34%) e American Express (+1,23%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su IBM , che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.



Vendite su Sherwin Williams , che registra un ribasso dell'1,86%.



Seduta negativa per 3M , che mostra una perdita dell'1,63%.



Sotto pressione Boeing , che accusa un calo dell'1,57%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nebius Group (+7,44%), Rocket Lab USA (+4,69%), Meta Platforms (+4,48%) e Cadence Design Systems (+4,18%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ARM Holdings , che ha archiviato la seduta a -7,88%.



In apnea Western Digital , che arretra del 4,94%.



Scivola SanDisk , con un netto svantaggio del 3,42%.



In rosso Intuit , che evidenzia un deciso ribasso del 3,37%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Venerdì 25/09/2026

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,8 punti; preced. 51,7 punti)



Mercoledì 30/09/2026

14:30 USA: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,2%).

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