Milano 16:12
51.550 -0,49%
Nasdaq 16:12
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Dow Jones 16:13
51.434 +0,16%
Londra 16:13
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Francoforte 16:12
25.303 -0,38%

USA, PMI Chicago in settembre

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USA, PMI Chicago in settembre
USA, PMI Chicago in settembre pari a 58,8 punti, in aumento rispetto al precedente 47,1 punti (la previsione era 51,2 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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