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USA, PMI Chicago in settembre
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30 settembre 2026 - 15.50
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PMI Chicago in settembre pari a 58,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 47,1 punti (la previsione era 51,2 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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