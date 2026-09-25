UniCredit concede leasing da 41 milioni a SAFRA per hub logistico Vittuone

L'operazione finanzia un polo logistico del Gruppo Italsempione nel Milanese, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro

(Teleborsa) - UniCredit Leasing ha perfezionato un'operazione di leasing immobiliare del valore di 41 milioni di euro a favore di SAFRA, società immobiliare del Gruppo Italsempione dedicata allo sviluppo e alla gestione degli asset a supporto delle attività del gruppo.



L'operazione è destinata alla realizzazione di un nuovo polo logistico a Vittuone (Milano). Il valore complessivo dell'investimento è di circa 50 milioni di euro. L'annuncio è stato diffuso da Milano il 25 settembre.



Il nuovo hub comprenderà magazzini, uffici, celle frigorifere e un impianto fotovoltaico. La struttura è stata presentata il 24 settembre, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Italsempione. Il progetto è stato concepito con attenzione ai principi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.



"Siamo orgogliosi di accompagnare il Gruppo Italsempione in un progetto che coniuga crescita, innovazione ed efficienza, favorendo al tempo stesso modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità", ha dichiarato Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit.



"Attraverso questa operazione, UniCredit Leasing sostiene investimenti strategici con soluzioni finanziarie dedicate. Il nostro valore aggiunto è affiancare i clienti con competenze specialistiche e consulenza tecnica tailor made per supportare progetti innovativi e sostenibili", ha aggiunto Salvatore Saulino, Amministratore Delegato di UniCredit Leasing.



"La realizzazione del nuovo polo logistico di Vittuone rappresenta un investimento strategico per il nostro Gruppo", ha dichiarato Pietro Vavassori, azionista e CEO di Italsempione. "Grazie alla collaborazione con UniCredit possiamo offrire alla nostra clientela tutti i vantaggi derivanti da una struttura moderna ed efficiente, in grado di accompagnare la crescita delle nostre attività e di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione".

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